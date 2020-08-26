Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'yi Lazio'ya gönderen Fenerbahçe için Enner Valencia İstanbul'a geliyor. A Spor'un haberine göre; Yıldız futbolcu bu akşam saat 22:50'de İstanbul'da olacak.
Fenerbahçe'de son dakika... Yeni transfer Enner Valencia'nın İstanbul'a geleceği saat belli oldu
26.08.2020 12:04
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