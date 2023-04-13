Fenerbahçe'de flaş Jorge Jesus gelişmesi! Yeni ses kaydı ortaya çıktı |VİDEO

Fenerbahçe'de Jorge Jesus ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Jesus'un Flamengo'nun futboldan sorumlu yardımcısı ve ikinci başkanı olan Marcos Braz ile yaptığı görüşmeyle alakalı olarak Brezilya basınına yaptığı açıklama ortaya çıktı.

İşte detaylar ve o ses kaydı...

"Günaydın dostum! Türkiye saat sabah 10, Brezilya ile aramızda 6 saat fark var. Brezilya'da neden çok para istediğimi ve benimle anlaşmaya varamadıklarını söylüyorlar bilmiyorum. Bunun amacı nedir bilmiyorum ama gerçek şu ki Marcos Braz benimle Flamengo hakkında konuştu."

"HEMEN GEL DEDİ, GELEMEM DEDİM"

"Marcos Braz, şimdi ayrılmamı istedi, ben de yapamayacağımı ilettim. Kendime biraz zaman tanımam gerektiğini söyledim. Başkanla konuşmam için bile zamana ihtiyacım olduğunu söyledim. Türkiye'de ligin bitmesine 1.5 ay var."

"1 HAFTA BEKLEYEBİLİRİZ DEDİ"

"Bana geçici bir teknik direktör getireceğini söyledi. Ben de 'Tamam' dedim. Beni 1 haftadan fazla bekleyemeyeceğini söyledi. İşte tamam, bu iyi."

"PARA KONUŞMADIM BİLE"

"İnsanların, Flamengo'ya gitmezsem bunun maddi nedenlerle olduğunu düşünmelerini istemiyorum. Çünkü daha Marcos Braz ile para konuşmadım bile. Şimdiden dünyaları istediğimi söylüyorlar."