Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yollar ayrıldı 01.03.2020 23:31

Son dakika haberine göre Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli takım, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada ayrılığı duyurdu.