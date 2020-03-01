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Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yollar ayrıldı

01.03.2020 23:31

Son dakika haberine göre Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli takım, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada ayrılığı duyurdu.


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