Fenerbahçe'de Erol Bulut devri sona erdi! Resmen açıklandı...

Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Fenerbahçe'mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut'a teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Sezonun geri kalan haftalarında, Emre Belözoğlu'nun takımın başında olacağı bildirildi.

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Erol Bulut ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını bildirdi.