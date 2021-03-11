Fenerbahçe'de Caner Erkin affedildi mi?

Futbolseverler ve Fenerbahçe'li taraftarların merakla beklediği Caner Erkin bilmecesi son erdi. Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi kadro dışı bırakılan Caner Erkin hakkında karar verildi. 27 Şubat'tan bu yana antrenmanlara alınmayan yıldız isim bugün ki antrenmanda yerini aldı ve Gençlerbirliği karşılaşması için forma bekleyenler arasına ismini yazdırdı.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi kadro dışı bırakılan, Caner Erkin affedildi ve bugünkü idmanda yer aldı.

Trabzonspor maçıyla birlikte Antalyaspor ve Konyaspor mücadelelerinde de aynı şekilde şans bulamayan Caner Erkin, bu süreçte sosyal medyadan takıma destek paylaşımlarında bulunmuştu.

Tecrübeli futbolcunun pazar günkü Gençlerbirliği karşılaşmasında maç kadrosunda olması bekleniyor.

NEDEN KADRO DIŞI KALMIŞTI?

Erol Bulut'un oyun planını birçok kez eleştirmesi, teknik adamın otoritesini sarsması ve "Böyle oynarsak şampiyon olamayız" ifadesi nedeniyle takımdan uzaklaştırıldı. Caner, maçlar ve idmanlardaki olumsuz tavırlarıyla teknik heyetin otoritesini sarsınca böyle bir karar alındı.

Sarı-Lacivertli formadan 4 yıl ayrı kalan ve sezon başında Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun inisiyatif kullanmasıyla "Yuvaya geri dönen" 33 yaşındaki sol bekin, Galatasaray derbisinin devre arasında "Böyle oynarsak kaybederiz" ve Göztepe maçı sonrası "İyi oynamıyoruz. Şampiyonluğu kaybederiz böyle giderse" ifadeleri üst üste geldi. Caner'e bu konuyla alakalı uyarılar yapılsa da futbolcunun karakteristik özelliği sıkıntı yaşanmasına sebep oldu.

Başkan Ali Koç şampiyonluğun kenetlenmeden ve mücadeleden geçtiğini düşünüyor. İki sezon önce de benzer bir durum yaşanmış ve takımın oyununu eleştiren Aatıf, Volkan ve Dirar gibi isimler de kadro dışı kalmıştı.