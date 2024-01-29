Fenerbahçe yeni transferini açıkladı! Çağlar Söyüncü kimdir, kaç yaşında?

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler ocak ayı transfer dönemine hızlı bir giriş yaparken Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i transfer etmişti. Kanarya, bu iki yıldız ismin ardından Çağlar Söyüncü'yü de resmen kadrosuna kattı.

Fenerbahçe, milli stoper Çağlar Söyüncü'nün kiralık transferi için anlaşmaya varıldığını açıkladı.

"AİLEMİZE HOŞ GELDİN"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü'nün kiralık transferi için kulübü Atletico Madrid ve kendisi ile anlaşmaya vardı. Milli oyuncu 2023-24 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçe'mizin formasını giyecek. Çağlar Söyüncü'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçe'miz ile başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

27 yaşındaki stoper için Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde, yönetici Selahattin Baki'nin de yer aldığı aktarıldı.

"SABIRSIZLANIYORUM"

İmza töreninin ardından açıklamada bulunan Çağlar ise şunları kaydetti:

"Burada olmaktan dolayı mutluluk ve heyecan duyuyorum. Bir an önce takıma katılmak istiyorum ve elimden geleni yapıp, takıma ve camiama yardım etmek istiyorum. Kulübümüzün de benim de hedeflerim şampiyonluk ve kupalar kazanmak. Zaten buraya beni bağlayan da bu oldu. Güzel bir takımımız var. Sabırsızlıkla aralarına katılmayı bekliyorum. Süper Lig'de de ilk deneyimim olacak. Bunun için de ayrıca heyecanlıyım."

KİRALIK BEDELİ TARTIŞMA YARATTI

Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü'nün kiralanması için Atletico Madrid'e 2 milyon euro ödediği belirtildi. Bu rakam sarı lacivertli taraftarları da ikiye böldü. Bir kısım 'Çağlar için değer' yorumunu yaparken rakamı fazla bulan taraftarlar da oldu.

2 NUMARALI FORMA



Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe'de giyeceği forma numarası da belli oldu. Milli yıldız sarı lacivertlilerde '2' numaralı formayı terletecek. Kanarya'da 2 numaralı forma Diego Lugano ile özdeşleşmişti.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KİMDİR?

Çağlar Söyüncü, 23 Mayıs 1996 tarihinde İzmir, Menemen'de doğdu. (27 yaşında)

Genç yetenek, futbol kariyerine Menemen Belediyespor'da başladıktan sonra Bucaspor, Gümüşorduspor ve Altınordu gibi takımlarda oynadı.

Çağlar Söyüncü, Altınordu'dan 2.500.000€ bonservis bedeliyle transfer edilerek, 1. Lig'den yurt dışına transfer olan ilk futbolcu oldu. Leicester City'de forma giydikten sonra, 2023'te Atletico Madrid'e transfer oldu. Başarıları arasında Leicester City ile kazandığı FA Cup ve Community Shield bulunmaktadır. Ayrıca, PFA Yılın Premier Lig Takımı'na seçilen Çağlar Söyüncü, Türkiye milli takımında da çeşitli yaş kategorilerinde forma giydi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Çağlar Söyüncü'nün kariyeri şu takımları içermektedir:

2006-2011 Menemen Belediyespor

2011-2013 Bucaspor

2013-2014 Gümüşordu

2014-2016 Altınordu

2016-2018 Freiburg

2018- Leicester City

2023- Atletico Madrid