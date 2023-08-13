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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023, 21:10 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2023, 21:22

Fenerbahçe tribünlerinde tek ses! Kadıköy'de Gaziantepli oyunculara "Geçmiş olsun Antep" tezahüratı!

Fenerbahçe, ligin ilk haftasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Sarı lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesi Gaziantep FK takımını tribüne çağırdı. Sarı lacivertli taraftarlar "Geçmiş olsun Antep" tezahüratı yaparak destekte bulundu.

Fenerbahçe açılış maçında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

GAZİANTEP FK 6 AY SONRA SAHADA
Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK yaklaşık 6 ay sonra yeşil sahaya çıktı.

TARAFTARLAR DEPREMİ UNUTMADI
Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük deprem faciasının ardından Fenerbahçe taraftarları maç öncesi tezahüratlarla karşıladı.

"GEÇMİŞ OLSUN ANTEP"
Fenerbahçe taraftarı karşılaşma öncesi Gaziantep FK takımını tribüne çağırdı. Sarı lacivertli taraftarlar "Geçmiş olsun Antep" tezahüratı yaparak destekte bulundu.

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