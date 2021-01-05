Fenerbahçe transfer dönemine hızlı girdi! Nijeryalı isim cepte...

Son dakika haberi: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir süredir görüşme halinde olduğu Nijerya asıllı İngiliz kanat oyuncusu Samuel Osayi ile prensipte anlaştı. Sarı lacivertliler, 23 yaşındaki sağ kanat için kulübü QPR ile bonservis pazarlığını ise sürdürüyor. Transferle ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. İşte detaylar...

A Spor'un özel istihbarat haberine göre Fenerbahçe, İngiltere'de forma giyen Nijeryalı kanat oyuncusu Osayi Samuel ile anlaşmaya vardı. QPR forması giyen yıldız isim ile ilgili bilgiler arka arkaya gelirken, oyuncunun kulübü ile bonservis pazarlığının sürdüğü kaydedildi. Bright Osayi-Samuel'in adı geçtiğimiz transfer dönemlerinde de sarı-lacivertli takımın gündemine gelmiş ama transfer gerçekleşmemişti.

FENERBAHÇE'DEN TRANSFERDE İLK HAMLE

Kariyerine İngiltere'nin Blackpool takımında başlayan Osayi, 2017'de QPR'ye transfer olmuş ve burada forma giymeye başlamıştı. Nijerya'nın Okija şehrinde doğan futbolcu sağ ve sol kanatta forma giyebiliyor.

Sarı-lacivertli ekibin QPR ile bonservis konusunda anlaşma sağlaması durumunda başarılı futbolcunun ocak ayı içinde takıma dahil olacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE'NİN ANLAŞTIĞI OSAYI SAMUEL KİMDİR?

Osayı Samuel'in hem İngiliz pasaportu hem de Nijerya pasaportu var. Hem forvet hem de sağ kanat pozisyonunda forma giyebilen başarılı oyuncu 31 Aralık 1997'de Nijerya'da dünyaya geldi.

Queens Park Rangers ile sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden oyuncu 1.75 boyunda.