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Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira Galatasaray galibiyeti sonrası konuştu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira Galatasaray galibiyeti sonrası konuştu
21.11.2021 23:38
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Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Pereira'ya toplantıda Takvim.com.tr'den Osman Cengiz de sorular yöneltti. İşte detaylar...

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Fenerbahçe Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Pereira'ya toplantıda Takvim.com.tr'den Osman Cengiz de sorular yöneltti. Pereira, Takvim.com.tr'nin, "Lig'de bir önceki milli araya lider olarak girdiniz ve 'Sakatlarım var ona rağmen ben liderim şampiyon olacağım' demiştiniz. Son milli araya liderin 10 puan gerisinde girdiniz. Bu süreçteki problem size göre neydi? 3'lü savunma mı yanlış oyuncu tercihleri mi? Ferdi Kadıoğlu ile ilgili neler söylemek istiyorsunuz? Sahanın her yerinde oynuyor. Bugün de sağ bekte görev aldı. Ferdi ile ilgili düşünceleriniz neler? Özel olarak ilgileniyor musunuz?" sorularına çarpıcı yanıtlar verdi.

İşte o yanıtlar ve Pereira'nın açıklamaları...

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