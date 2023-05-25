Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Sivasspor maçı sonrası A Spor'a konuştu! Sözleşme yenileyecek mi?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, evinde Sivasspor'u 3-0 mağlup etti. İlk maçta sahadan 0-0 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler adını finale yazdırdı. Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus, zorlu mücadele öncesi konuştu.

İŞTE JORGE JESUS'UN SÖZLERİ:

Hedefimiz bugün kazanıp finale kalmaktı. Kaliteli oyunla gerçekleştirdik bunu. Oyuncularım özgüvenli, fiziksel ve mental olarak çok güçlüler. Kaliteli ve güçlü bir oyun sergiledik. Ancak kaliteli takımların atabileceği goller attık, teknik ve taktiksel anlamda. Oyunncularımı ve taraftarlarımı tebrik ediyorum. Umarım finalde yine bu kadar çok Fenerbahçe taraftarı ve bu kadar güzel bir destek olur.

Sezon şu ana kadar bizim için iyi geçti. Özellikle kupada. Ancak ligde çok iyi değil çünkü ikinciyiz. Garip bir sezondu. 3 kere hazırlık dönemi geçirdik. Hayatımda hiç bu tarz bir şeyle karşılaşmadım.

SÖZLEŞME YENİLEYECEK Mİ?

Lig henüz bitmedi. Lig bittikten sonra konuşulacak şeyler bunlar. Hala ligi kazanma imkanımız var. Bu sezon içerisinde aslında bu ligin sportif gerçekliğini azaltacak şeyler yaşandı. Şampiyon olsak da söylerim. Çünkü çok fazla maç sahada oynanmadan kazanılmış sayıldı. Ancak olan oldu. Biz kaliteli oynuyoruz.

Türk futbolunda şöyle bir problem var. Şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidemeyecek. 2 ve 3. takım Avrupa Ligi'ne gidemeyecek. Türk futbolunun üstüne düşmesi gereken konu. Harika oyuncu, stat ve taraftarlar var. Daha üst sıralarda olunmalı