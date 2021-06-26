Fenerbahçe son dakika! Ali Koç'un tek aday olduğu kongrede oy kullanma işlemi başladı

Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bugün başkan, yönetim kurulu ve diğer kurulların seçimi yapılıyor. Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen kongrede mevcut başkan Ali Koç, tek aday olarak seçime giriyor. Oy kullanma işlemi bugün saat 10.00'da başladı.

Fenerbahçe tarihinde ikinci kez statta düzenlenen genel kurulda, aidatını yatıran 29 bin 9 üye oy kullanabilecek. Oy kullanma işlemi bugün saat 10.00'da başladı ve 17.00'ye kadar devam edecek. Saat 17.00'den önce sandık başına geldikleri tespit edilen üyeler, saat 17.00'den sonra da oylarını kullanabilecek.

Kulüp başkanlığı için adaylık başvuruları, genel kurula katılma hakkı olan 200 üyenin noter tasdikli belgeleri ile yapılıyor.

ALİ KOÇ'UN 2. DÖNEMİ OLACAK

Seçime tek aday olarak giren Ali Koç, Fenerbahçe'de 2. dönemi için üyelerden oy isteyecek.

Üç yıl önceki seçimde 20 yıllık başkan Aziz Yıldırım karşısında oy kullanma hakkına sahip 26 bin 2 kişiden 21 bin 350 kişi oy kullanmış ve bu oyların 16 bin 92'sini elde eden Ali Koç, sarı-lacivertlilerin 33. başkanı olmuştu.

YÖNETİM KURULU VE DİĞER KURULLAR DA SEÇİLECEK

Kongrenin ikinci gününde başkanlık seçiminin yanı sıra yönetim kurulu ve diğer kurullar da seçilecek.

Başkanın yanı sıra yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, denetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, sicil kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, balotaj kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, tarih, müze ve arşiv kurulunun asıl ve yedek üyelerinin seçiminin ardından seçim sonuçları açıklanacak.

ADAYLIĞINI DUYURAN EYÜP YEŞİLYURT SEÇİME GİREMİYOR

Fenerbahçe'de başkan adaylığını duyuran Eyüp Yeşilyurt, seçme giremedi. Gerekli imza şartını yerine getiremediği için seçime giremeyeceğini açıklayan Yeşilyurt'un yanı sıra aday olacağını duyuran Engin Verel de dün bu kararından vazgeçtiğini bildirmişti.

OY KULLANMA HAKKI 29 BİN 9

Fenerbahçe'de kongre öncesinde 29 bin 9 kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor. Genel kurulda oy kullanma hakkı bulunan kongre üye sayısı 28 bin 902, temsilci üye delege sayısı ise 107 olarak belirlenmişti.

Sarı-lacivertlilerde buna göre oy kullanma hakkına sahip kişi sayısı toplam 29 bin 9 oldu.







ALİ KOÇ'UN LİSTESİNDE YER ALAN İSİMLER

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, seçimli olağan genel kurul öncesi yönetim kurulu aday listesini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bugün yapılacak kongrede Ali Koç'un başkanlığa tekrar seçilmesi durumunda yönetiminde şu isimlerin yer alacağı belirtildi:

Asil Üyeler: Erol Bilecik, Burak Ç. Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, A. Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin

Yedek Üyeler: Selma Altay Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş.



YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI İBRA EDİLDİ

Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurul toplantısında yönetim ve denetim kurulları, faaliyetleri dolayısıyla ibra edildi. Kongrede yönetim kurulu ve denetim kurulu raporlarının okunmasının ardından söz alan üyeler, görüşlerini dile getirdi.

Genel kurul divan başkanı Vefa Küçük, yönetim kurulu ve denetim kurulunun 2019 ile 2020 yıllarındaki faaliyetlerini ayrı ayrı oylamaya sundu.

Yönetim kurulu ve denetim kurulu faaliyetleri, oy birliğiyle ibra edildi. Ali Koç başkanlığındaki yönetim ve denetim kurullarının ibra edilmesinin ardından tribünde yer alan kongre üyeleri "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon." tezahüratında bulundu.

Öte yandan, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneğinin 2021 yılı bütçesi ve borçlanma ihtiyacı kabul edildi. Ayrıca denetim kurulu, 1 Ocak-30 Nisan tarihlerindeki faaliyetleri dolayısıyla ibra edildi.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Karaçam, yaptığı açıklamada, 2018'de göreve geldiklerinde uluslararası bağımsız kuruluşu tarafından belirlenen toplam borcun 3 milyar 184 milyon lira olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, döviz cinsinden 612 milyon avro. Kısa döviz pozisyonu riskimiz 300 milyon dolar. 1 milyar 841 milyon lira zarar var. Futbol A.Ş. son 5 yıldır borca batık bir şirket durumunda. Tüzüğümüz, 'Denk bütçe esastır' diyor. 'Bütçe dışı harcama yapılamaz' diyor. 'Verilen açık, bütçenin yüzde 10'u kadar borçlanmayla karşılanabilir.' diyor. 'Bunun için genel kurul onayı alınır.' diyor. Fenerbahçe'nin konsolide borç artışı 2013-2014 sezonunda başlamış ve 2017-2018'e kadar sürmüş. Ek bütçe için olağanüstü genel kurul yapılmamış. Tüzüğe uyumla ilk konsolidasyon bizim yönetimimiz tarafından yapıldı. 5 yıllık dönemde tüzük hükümler aynen uygulansaydı her sene bütçenin yüzde 10'u kadar sapma olacaktı. Bunun ortalama bütçenin yüzde 50'si kadar olması gerekiyordu. Ancak bütçenin 5 katını aşmıştır toplam borçlanma. Sadece 2017-2018'de toplam borcun yüzde 40'ı kadar borç artışı olmuştur. Bu yüksek borçlanma da faaliyetleri finanse etmeye yetmemiş. Faktoring şirketlerinden 300 milyon lira finansman sağlanmıştır. 2015'te Ülker Stadı'nın isim hakkında için 10 yıllığında 90 milyon dolara mutabık kalınmış, bu para 1 yılda tahsil edilerek harcanmıştır."

"Yeterli döviz geliri olmadan döviz cinsinden borçlanma çok büyük yönetim hatasıdır." diyerek sözlerini sürdüren Karaçam, şunları kaydetti:

"Çok büyük risk oluşturmuştur. Bu riskten aldığımız önlemlerle büyük ölçüde kurtulabildik. Banka kredileri için gelecek yılların gelirleri temlik edilmiş. Futbol A.Ş'nin yaklaşık yüzde 31 hissesi 2 bankaya teminat olarak rehin edilmiştir. Göreve geldiğimiz gün 4-5 aydan bu yana birikmiş 350 milyon lira vadesi geçmiş borç yüküyle karşılaştık. İlk yıl 700 milyon lira üzerinde borç ödemesi yaptık. 3 milyar 184 milyonluk borç sabit durmuyor. Biz 3 yıllık dönem içinde 2,5 milyar lira faiz, borç ve kur geri ödemesi yapmışız. 2,2 milyar lira gelir yarattık. Gelirler yeterli olmadığı için yeni kaynaklar (1,1 milyar lira) temin ettik. Nisan ayına geldiğimizde 3 milyar 184 milyon lira toplam borcumuz 5 milyara çıktı. Döviz borcumuz 612 milyondan 508 milyona indi. 2021 yılı için toplam gelir 1 milyar 522 milyon lira, gider 2,3 milyar lira, dönem zararı ise 816 milyon lira. Bu rakam bizi bir ölçüde etkiliyor. Bu sene yapılandırmayla 524 milyon lira faizi erteledik. Toplam nakit açığı 623 milyon lira veriyoruz. 9 yıllık yeniden yapılanma çözüm değil. Bugünkü haliyle 19 da olsa çözüm değil. Türkiye'deki kulüplerin farklı yapılanma ve yeni gelir kaynaklarına ihtiyaçları var."

