PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Play Off turunda!

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Feyenoord ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 5-2 galip ayrılarak adını play-offlara yazdırdı. Sarı lacivertli ekip zorlu randevuda 1-0 geriye düşmesine rağmen önce Archie Brown ile beraberliği yakaladı. Ardından Jhon Duran'ın şık golüyle öne geçti. İkinci devrede de Fred, sol ayağıyla muhteşem bir vuruş yaparak farkı ikiye çıkardı. Youssef En-Nesyri, 83'te takımı rahatlattı. Watanebe bir anlık korku yaşatsa da Talisca karşılaşmaya son noktayı koyan isim oldu.

Bunlar da Var

Deniz Servan Narin'i öldüren kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Deniz Servan Narin'i öldüren kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Amasya’da otomobil ile patpat çarpıştı: Anne ve oğlu hayatını kaybetti
Amasya’da otomobil ile patpat çarpıştı: Anne ve oğlu hayatını kaybetti
Giresun’da denizde can pazarı: 20 yaşındaki genç boğuldu
Giresun’da denizde can pazarı: 20 yaşındaki genç boğuldu
Deniz Servan Narin'in öldüğü kaza kamerada - Video
Deniz Servan Narin'in öldüğü kaza kamerada - Video

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle