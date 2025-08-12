Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Play Off turunda!

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Feyenoord ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 5-2 galip ayrılarak adını play-offlara yazdırdı. Sarı lacivertli ekip zorlu randevuda 1-0 geriye düşmesine rağmen önce Archie Brown ile beraberliği yakaladı. Ardından Jhon Duran'ın şık golüyle öne geçti. İkinci devrede de Fred, sol ayağıyla muhteşem bir vuruş yaparak farkı ikiye çıkardı. Youssef En-Nesyri, 83'te takımı rahatlattı. Watanebe bir anlık korku yaşatsa da Talisca karşılaşmaya son noktayı koyan isim oldu.