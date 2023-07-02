Fenerbahçe, Ryan Kent'i duyurdu! 4 yıllık imzayı resmen attı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, anlaşmaya vardığı Ryan Kent ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, anlaşmaya vardığı Ryan Kent ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Fenerbahçe, daha önce anlaşmaya vardığı İngiliz futbolcu Ryan Kent ile sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki oyuncu sağlık kontrollerinin ardından 4 yıllık sözleşmeye imza attı.
Rangers'tan ayrılmasının ardından Fenerbahçe'ye transfer olan İngiliz futbolcu, sarı-lacivetlilerde 11 numaralı formayı giyecek.
İşte Fenerbahçe'nin Ryan Kent transferi açıklaması:
"Kulübümüz, İngiliz futbolcu Ryan Kent'i 4 yıllığına kadrosuna kattı. 26 yaşındaki oyuncu; 2023-24, 2024-25, 2025-26 ve 2026-27 sezonlarında Fenerbahçemizin formasını giyecek. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ve Sportif Direktörümüz Mario Branco da yer aldı. Ryan Kent'e 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."