Fenerbahçe Zwolle maçı hangi kanalda? FB Zwolle hazırlık maçı hangi kanalda sorusuna futbol severler yanıt arıyor. Sarı lacivertli ekip yeni sezon öncsi 4. hazırlık maçında Hollanda ekibi PEC Zwolle ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı izlemek isteyen Fenerbahçe taraftarları Fenerbahçe Zwolle maçı hangi kanalda, saat kaçta sorularının cevaplarını araştırıyor.

FENERBAHÇE ZWOLLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Ozan Tufan, Altay Bayındırlı Fenerbahçe, kadrosunu şu ana kadar Caulker ve Serdar Dursun ile takviye etti.

Daha önce 3 hazırlık maçı oynayan Fenerbahçe'nin 4. provadaki rakibi Hollanda ekibi PEC Zwolle olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak ve TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, daha önce oynadığı 3 hazırlık maçından da galibiyetle ayrıldı. Romanya ekibi Csikszereda'yı 2-0'la geçen sarı lacivertliler, Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni ise 4-0 mağlup etti.