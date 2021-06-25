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Fenerbahçe kongresinde aidat gerginliği

Fenerbahçe kongresinde aidat gerginliği
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Fenerbahçe Kulübünün kongresinden aidat gerginliği yaşandı. Yıllık aidatın 500 liraya çıkarılması oy çokluğuyla kabul edildi. Bunun üzerine tribünde yer alan kongre üyeleri arasında gerginlik çıktı.


Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurul toplantısında kongre üyeleri arasında aidat gerginliği yaşandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda yıllık 50 TL olan kulüp aidatları ile ilgili konuştu.

Aidat konusunun gündeme gelmesinin gerekli olduğunu ifade eden Ali Koç, 121 kongre üyesinin imzaladığı bir önerge olduğunu ve yıllık 50 TL'den 250 TL'ye çıkmasının istendiğini dile getirdi.

Bunun üzerine Başkan Ali Koç, kendilerine göre doğru rakamın 500 TL olduğunu ifade etti.

50 LİRADAN 500 LİRAYA ÇIKINCA ORTALIK KARIŞTI
Yapılan oylama sonucunda oy çokluğu ile 500 TL kabul edilirken kongre üyeleri arasında tribünde tartışma çıktı.

Başkan Ali Koç'un tribüne giderek itirazda bulunan kongre üyeleri ile konuşarak sakinleştirdi. Bu arada Genel Kurul Divan Başkanı Vefa Küçük, yaşanan gerginlik sebebiyle genel kurula bir süre ara verdi.

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