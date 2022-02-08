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Fenerbahçe - Kayserispor karşılaşmasında VAR kararı sonrası kırmızı kart!

Fenerbahçe - Kayserispor karşılaşmasında VAR kararı sonrası kırmızı kart!
08.02.2022 21:57

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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 heyecanı A Spor'da devam ediyor.  Ligde umduğunu bulamayan ve son olarak Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Fenerbahçe bugün evinde Türkiye Kupası son 16 turunda Kayserispor'u ağırlıyor. Maçın 46. dakikasında Uğur Demirok, Kayserispor ceza sahasına topla birlikte giren Fenerbahçeli Ozan Tufan'a sert bir müdahalede bulundu. Pozisyonda hakem VAR'a gitti ve kartın rengini kırmızı olarak belirledi. Kayserispor, Uğur Demirok'un kırmızı kart görmesiyle birlikte maçta 10 kişi kaldı. TIKLA-İZLE!

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