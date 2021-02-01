Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'yi aldı! Transfer rekoru kırıldı

Günlerdir Galatasaray ve Fenerbahçe arasında gidip gelen İrfan Can Kahveci savaşını sarı-lacivertli ekip kazandı. Fenerbahçe'nin 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği futbolcu, bu bedelle Türk futbol tarihine de geçecek.

Günlerdir transfer gündemini meşgul eden İrfan Can Kahveci savaşının galibi Fenerbahçe oldu. Sarı-Lacivertliler, Başakşehir'in ardından milli futbolcuyla da kesin olarak anlaşmaya vardı.





Fenerbahçe'nin İrfan Can transferi aynı zamanda Türk futbol tarihine de geçecek.

Başakşehir'e 10 milyon Euro verecek olan Sarı-Lacivertliler, bir yerli futbolcunun bonservisi için ödenen en yüksek rakamı kasasından çıkaracak.





Daha önceki rekor da Fenerbahçe'ye aitti. Sarı-Lacivertliler, 2009-2010 sezonunda yine İrfan Can transferine benzer bir savaşı Mehmet Topuz için Kayserispor'la yaşamıştı.

Kanarya, Kayserispor'a 9.5 milyon Euro ödeyerek rekor kırmıştı. Yeni rekor ise 10 milyon Euro ile İrfan Can Kahveci'ye ait olacak.