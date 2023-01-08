Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ilk yarısından kareler!

İLK YARI: FB 0-1 GS

Galatasaray, 32. dakikada Sergio Oliveira'nın golüyle derbide öne geçti. Gol sonrası Muslera, iki önemli kurtarışa imza attı.

Galatasaray'ın 4 dakikada bulduğu 2 gol, ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Fenerbahçe, Galatasaray derbisine tek oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı sona eren ve bireysel çalışmalara başlayan Pedro, derbi maç kadrosuna dahil edilmedi. Pedro'nun haricinde Alioski ile İsmail Yüksek de teknik ekip kararıyla, kadroda yer almadı.

Galatasaray'da tedavileri devam eden Kazımcan Karataş, Emre Taşdemir ve Mathias Ross kadroda yer almadı.