Haberler Spor Videoları Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ilk yarısından kareler!

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ilk yarısından kareler!

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ilk yarısından kareler!
08.01.2023 20:13

OTOMATİK OYNAT

Spor 00:10
Cristiano Ronaldo'nun tektaşı...
Spor 05:59
TFF, SİVASSPOR - GALATASARAY...
Spor 03:39
TFF, VAR kayıtlarını açıkladı!
Spor 00:44
Erman Toroğlu'ndan gündeme...
Spor 01:31
Cristiano Ronaldo'nun yeni...
Spor 01:56
Galatasaray kafilesine...
Spor 00:35
Toroğlu: İlk yarıyı...
Spor 01:01
TRABZONSPOR'un Türkiye Kupası...
Spor 02:00
Galatasaray'ın kaçırdığı...
Spor 09:52
Adana Demirspor 3 - 4 Çaykur...
Spor 01:01
GOL | Galatasaray 1-0...
Spor 01:08
GOL | Adanademirspor 1-2...

Tüm Türkiye'nin nefeslerini tutarak izlediği Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Galatasaray, 32. dakikada Sergio Oliveira'nın golüyle derbide öne geçti. Gol sonrası Muslera, iki önemli kurtarışa imza attı. Galatasaray'ın 4 dakikada bulduğu 2 gol, ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Spor Videoları

İLK YARI: FB 0-1 GS

Galatasaray, 32. dakikada Sergio Oliveira'nın golüyle derbide öne geçti. Gol sonrası Muslera, iki önemli kurtarışa imza attı.

Galatasaray'ın 4 dakikada bulduğu 2 gol, ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Fenerbahçe, Galatasaray derbisine tek oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı sona eren ve bireysel çalışmalara başlayan Pedro, derbi maç kadrosuna dahil edilmedi. Pedro'nun haricinde Alioski ile İsmail Yüksek de teknik ekip kararıyla, kadroda yer almadı.

Galatasaray'da tedavileri devam eden Kazımcan Karataş, Emre Taşdemir ve Mathias Ross kadroda yer almadı.

SON DAKİKA