Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım'dan A Spor'a flaş açıklamalar

Son dakika haberi... Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım uzun bir aranın ardından sessizliğini A Spor'a bozdu. Yıldırım verdiği röportajda çarpıcı açıklamalar yaptı. "Ben Fenerbahçeli değilim, Fenerbahçe'nin kendisiyim." diyen Yıldırım, 1959 öncesi yaşanan şampiyonluklara ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı. Galatasaray'ı da sert sözlerle eleştiren Yıldırım, "Galatasaray 'şike yaptı' dedim, beni mahkemeye verdiler. Mahkeme beraat kararı verdi, Galatasaray'ın şike yaptığı tescillendi. Ben bir şeylere karışmadım ama Galatasaray karışmış." şeklinde konuştu. İşte Yıldırım'ın o açıklamaları...