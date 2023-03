Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Gedson Fernandes, Fenerbahçe derbisinde ellerinden geleni yapacaklarını söyleyerek, "Çıkacağız ve kazanacağız" dedi. Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, 2 Nisan Pazar günü Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Bu zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes, açıklamalarda bulundu.

"Sahadan güzel bir galibiyetle ayrılacağız"

Fenerbahçe maçı öncesi kendini nasıl hissettiğinin sorulması üzerine Gedson, "Sakinim. İyi çalışıyoruz. Önümüzde çok önemli bir maç var. Bunun bilincindeyiz. Takım olarak iyi hazırlanıyoruz. Eminim ki tüm bu hazırlıkların sonunda sahadan güzel bir galibiyetle ayrılacağız" ifadelerini kullandı.

"Asıl pozisyonum 8 numara"

Her mevkide elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösterdiğini dile getiren başarılı futbolcu, "Teknik direktörümüz nerede isterse ve takımın bana nerede ihtiyacı varsa orada oynamaya her zaman hazırım. Benim asıl pozisyonum 8 numara ama çok iyi bir takımımız var. Kadro içerisinde tabii ki pozisyon anlamında değişiklikler olabilir. Buna tabii ki hocamız karar verir. Ben her zaman, her pozisyonda elimden gelenin en iyisini hiç şikayet etmeden veren bir oyuncuyum" şeklinde konuştu.

"Hafta içi iyi dinleniyorum, çok uyuyorum"

"Müsabakalarda çok enerjiksin. Bu enerjini nereden alıyorsun?" sorusuna Gedson Fernandes, "Karmaşık bir soru, cevap vermesi zor. Hafta içi iyi dinleniyorum, çok uyuyorum ve hafta sonunda maçlara hazır çıkıyorum. Tabii ki çok antrenman yapıyoruz. Sert antrenmanlarımız oluyor, sonrasında genelde yapacak bir şeyimiz olmuyor. Ben de bu vakitleri dinlenerek değerlendiriyorum. Enerjimi buna borçluyum" cevabını verdi.

"Ekstra çalışmalar yapıyorum"

Eksik yanlarını geliştirmek için uygun zamanlarda ekstra çalışmalar yaptığını da belirten Portekizli futbolcu, "Her oyuncu gibi benim de çok fazla yönümü geliştirmem gerekiyor. Bunun için de sürekli çalışıyorum. Bu ekstra çalışmalar sahada veya spor salonunda olabiliyor. Üç günde bir maç yaptığımızda bu çok kolay olmuyor. Hafta hafta ya da ara olduğu zaman ben sürekli bu ekstra çalışmaları yapıyorum" dedi.

"Takımda kolektif bilinç olması lazım"

Takım içerisindeki iletişimden de bahseden 24 yaşındaki futbolcu, "Her oyuncunun takım için en iyisini vermesi gerekiyor. Bu anlamda da bir kolektif bilinç olması lazım takımda. Hocamız da bize bunu aşılamaya çalışıyor. Hocamızın da hem benim hem de takım özelinde en önem verdiği konulardan birisi bu. Pozisyonu iyi anlamda bitirecek son paslar üzerine antrenmanlar yapıyoruz. Bunun da meyvelerini alıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Gedson, ayrıca saha dışında Welinton, Dele Alli ve Redmond'la iyi anlaştığını da sözlerine ekledi.

"Beşiktaş beyaz sayfa açabildiğim bir yer"

"Türkiye benim için gerçekten önemli bir ülke" diyen Gedson Fernandes, şöyle devam etti: "Burası beni her zaman mutlu eden bir yer. Kariyerimde zorlu dönemler yaşarken geldiğimde sizin de dediğiniz beyaz sayfa açabildiğim bir yer olmuştu. Beşiktaş'a gelmek benim için yeniden üst seviyede performans gösterebileceğim bir durum oldu. Buradaki insanları seviyorum, ülkeyi seviyorum, burada çok mutluyum."

"Milli takımda oynamak isterim"

Milli takım hayalinin her zaman olduğunu vurgulayan başarılı futbolcu, "Her futbolcunun hayali kendi ülkesinin milli takımında oynamaktır ama benim şu an odaklandığım nokta olduğum yer. Burada mutluyum ve şu an önemli olan Beşiktaş'ta büyük başarılar kazanmak. Kendimi geliştirmek. Ondan sonra tabii ki milli takımda oynamayı konuşmaya gerek bile yok. Her futbolcu ister. Ben de milli takımda oynamak isterim. Önce başarmam gereken hedeflerim var. Şu an sakin ve temiz bir bilinçle burada mutlu olarak hedeflerime adım adım yürüyorum. Sonrasında tabii ki milli takım teklifi gelirse sevineceğim" açıklamasını yaptı.

"Şampiyonluk imkansız değil"

Takım olarak hedeflerine dair de konuşan Gedson, şunları söyledi:

"Şu an ligdeki durumumuz puan farkı açısından biraz sıkıntılı ama şampiyonluk imkansız değil. Elimizden geleni yapacağız. Her şey olabilir. Şampiyon olamazsak da önümüzdeki yıl Avrupa kupalarında mücadele edip, orada başarılı bir performans sergilemek benim hedefim."

''Çıkacağız ve kazanacağız"

Fenerbahçe derbisi hakkında da görüşlerini aktaran Gedson Fernandes, "Derbinin önemi tartışılmaz ama bizim her maça aynı disiplinle, aynı bakış açısıyla çıkmamız lazım. Fenerbahçe büyük bir takım, onlara karşı elimizden geleni yapmak zorundayız. Derbini büyük bir maç olduğunun bilincindeyiz ama biz her zaman kendi oyunumuza doğru şekilde oynayarak maça çıkmalıyız. Çıkacağız ve kazanacağız" ifadelerini kullandı.