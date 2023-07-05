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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Takvim.com.tr hazımsızlığı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Takvim.com.tr hazımsızlığı!
05.07.2023 22:33

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Takvim.com.tr hazımsızlığı katlanarak büyüyor. Koç'a bugünkü imza töreninde İsmail Kartal'a yaptığı 'eller cepte karşılama' saygısızlığını sorduk. Bu durum karşısında ayarları kaçan Ali Koç, Fenerbahçe taraftarının da tepkisini çeken saygısızlığını Takvim.com.tr'yi hedef göstererek perdelemek istedi. Önündeki kağıda Takvim.com.tr ile ilgili not alan Ali Koç, toplantı sonrası "Takvim'den akredite olan hiçbir basın mensubunun Fenerbahçe organizasyonlarına katılmasın" talimatını vererek diktatörlüğünü konuşturdu.

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