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Fenerbahçe Alanyaspor maçındaki olaylı penaltı hakkında Erman Toroğlu'ndan flaş yorum

Fenerbahçe Alanyaspor maçındaki olaylı penaltı hakkında Erman Toroğlu'ndan flaş yorum

08.02.2020 22:47

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe evinde Alanyaspor'u konuk etti. İlk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Alanyaspor'u ilk yarı bulduğu penaltıyı ilk atışta gole çevirememiş hakem yeniden atılmasına karar vermişti. Tekrarlanan atışı bu kez Alanyaspor golle sonuçlandırdı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu bu pozisyonu yorumladı. Peki hakemin penaltı kararı ve atışın tekrar edilmesi kararı doğru muydu? İşte Erman Torğlu'nun pozisyon hakkındaki yorumu...


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