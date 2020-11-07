Fenerbahçe 0-2 Konyaspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşma 2-0 Konyaspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu sonuçla Fenerbahçe sezonun ilk mağlubiyetini aldı.

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşma 2-0 Konyaspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu sonuçla Fenerbahçe sezonun ilk mağlubiyetini aldı.

İLK YENİLGİ

Sarı-lacivertlilerin 4 maçlık galibiyet serisi sona ererken bu sezonki ilk yenilgisini aldı ve 17 puanda kaldı. Konyaspor'un puanı ise 9'a yükseldi.