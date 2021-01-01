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Fatih Terim'den Omar Elabdellaoui'yi ziyareti sonrası flaş açıklamalar!

Fatih Terim'den Omar Elabdellaoui'yi ziyareti sonrası flaş açıklamalar!
01.01.2021 22:22
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Son dakika haberi... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yılbaşı kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralanan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'yi hastanede ziyaret etti. Terim ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Dünden bu tarafa biraz daha iyi veya biz öyle görmek istiyoruz. Çok kolay bir şey değil. Bu bir süreç. İnşallah bu süreç onun lehine işleyecek. Ancak kolay bir hadise atlatmadı. Tüm futbolseverlerin iyi dileklerine ve dualarına ihtiyacı var." ifadelerine yer verdi.


Son dakika haberi... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yılbaşı kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralanan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'yi hastanede ziyaret etti. Terim ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Dünden bu tarafa biraz daha iyi veya biz öyle görmek istiyoruz. Çok kolay bir şey değil. Bu bir süreç. İnşallah bu süreç onun lehine işleyecek. Ancak kolay bir hadise atlatmadı. Tüm futbolseverlerin iyi dileklerine ve dualarına ihtiyacı var." ifadelerine yer verdi.
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