Fatih Terim’den ‘Morutan’ açıklaması: Makul bir fiyata olabilir

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV'ye 5-1 kaybettiği maçın rövanşına çıkacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, karşılaşma öncesinde transfer dönemine dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Terim genç yıldız Olimpiu Morutan’la ilgili olarak, ‘’Morutan'ı beğeniyorum. Açıklamalarını da izledim, paramız olmadığını biliyor herhalde. Makul bir fiyata olabilir. Zevk verecek oyunculardan birisi. Abileri daha önce burada o zevki verdi. Top ayağındayken herkes beğenir. 2000'de giderken güzel bir takım bırakmıştım, yine öyle bir takım bırakmak istiyorum. Bu yüzden taraftarımıza ihtiyacımız var.’’ dedi.