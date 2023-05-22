Eyüpspor play off maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? | Video

Spor Toto Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belli olacağı Play-off maçlarının günü ve saati belli oldu. Peki; Eyüpspor play off maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? İşte Sakaryaspor-Eyüpspor karşılaşmasının maç günü ve saati...