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EURO 2020'ye veda eden A Milli Futbol Takımı yurda döndü

EURO 2020'ye veda eden A Milli Futbol Takımı yurda döndü
21.06.2021 17:42
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) grup aşamasında veda eden A Milli Takım, Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçakla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den yurda döndü.


Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçakla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen milli takım kafilesinde bulunanlar, buradan kendi araçlarıyla ayrıldı. Milli takım kafilesindeki futbolcuların moralsiz olduğu gözlendi.

EURO 2020'DE MUTSUZ VEDA
Ay-yıldızlı ekip, İtalya, Galler ve İsviçre'nin bulunduğu A Grubu'nda oynadığı 3 maçı da kaybetmiş, son sırayı alarak EURO 2020'den elenmişti.

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