Erzurumspor 1 - 4 Trabzonspor (Trabzonspor'un 4. golü - Safa Kınalı) 13.02.2020 19:27

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tam gaz devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında Trabzonspor, ilk maçta 5-0 mağlup ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanına konuk oldu. 83'üncü dakikada Bilal'in ortasında topla buluşan Safa Kınalı, takımının 4'üncü golünü attı: 1-4.