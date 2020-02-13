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Erzurumspor 1 - 3 Trabzonspor (Trabzonspor'un 3. golü - Abdülkadir Parmak)

Erzurumspor 1 - 3 Trabzonspor (Trabzonspor'un 3. golü - Abdülkadir Parmak)

13.02.2020 19:25

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tam gaz devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında Trabzonspor, ilk maçta 5-0 mağlup ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanına konuk oldu. 68'inci dakikada sağ kanattan BB Erzurumspor ceza alanına giren Abdulkadir Parmak topa sert vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3.


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