Erzurumspor 1 - 3 Trabzonspor (Trabzonspor'un 3. golü - Abdülkadir Parmak) 13.02.2020 19:25

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tam gaz devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında Trabzonspor, ilk maçta 5-0 mağlup ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanına konuk oldu. 68'inci dakikada sağ kanattan BB Erzurumspor ceza alanına giren Abdulkadir Parmak topa sert vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3.