Erzurumspor 1 - 2 Trabzonspor (Trabzonspor'un 2. golü - Guilherme) 13.02.2020 19:24

47’nci dakikada Abdurrahim’in ortasında Guilherme takımının ve kendisinin ikinci golünü attı: 1-2. Gol pozisyonunda kale direğine çarpan Guilherme, sakatlanarak oyundan çıktı. Yerine Safa dahil oldu.