47’nci dakikada Abdurrahim’in ortasında Guilherme takımının ve kendisinin ikinci golünü attı: 1-2. Gol pozisyonunda kale direğine çarpan Guilherme, sakatlanarak oyundan çıktı. Yerine Safa dahil oldu.
Erzurumspor 1 - 2 Trabzonspor (Trabzonspor'un 2. golü - Guilherme)13.02.2020 19:24
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