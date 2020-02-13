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Erzurumspor 1 - 2 Trabzonspor (Trabzonspor'un 2. golü - Guilherme)

Erzurumspor 1 - 2 Trabzonspor (Trabzonspor'un 2. golü - Guilherme)

13.02.2020 19:24

47’nci dakikada Abdurrahim’in ortasında Guilherme takımının ve kendisinin ikinci golünü attı: 1-2. Gol pozisyonunda kale direğine çarpan Guilherme, sakatlanarak oyundan çıktı. Yerine Safa dahil oldu.


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