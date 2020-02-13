9. dakikada konuk ekip öne geçti. Orta sahada topu alarak hızla ilerleyen Guilherme, kaleci Kayacan Erdoğan ile karşı karşıya kaldı ve düzgün vuruşuyla fileleri havalandırdı: 0-1
Erzurumspor 0 - 1 Trabzonspor (Trabzonspor'un 1. golü - Guilherme)13.02.2020 18:15
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