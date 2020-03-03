Ersun Yanal'ın son maçında dikkat çeken görüntü

Fenerbahçe ile yollarını ayıran teknik direktör Ersun Yanal'ın Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor maçı öncesi takım otobüsündeki hali dikkatlerden kaçmadı. İşte Türkiye Kupası'ndaki zorlu maç öncesi yaşanan o anlar...
Fenerbahçe ile yollarını ayıran teknik direktör Ersun Yanal'ın Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor maçı öncesi takım otobüsündeki hali dikkatlerden kaçmadı. İşte Türkiye Kupası'ndaki zorlu maç öncesi yaşanan o anlar...
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