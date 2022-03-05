Erman Toroğlu’ndan Torrent’e sert eleştiri: Feghouli 15 dakikalık oyuncuysa sen 2 dakikalık teknik direktörsün

Süper Lig'in 28. haftasında İttifak Holding Konyaspor, kendi sahasında Galatasaray'ı ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Maç sonrası usta yorumcu Erman Toroğlu A Spor ekranlarında Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent’i sert sözlerle eleştirdi. Toroğlu, "Feghouli'yi geçen hafta kaçıncı dakikada oyuna aldı? Torrent bizi aptal mı sanıyor? O zaman Feghouli 15 dakika oynayıp yoruldu. Oyuncuyu da ateşe atıyorsun. Eğer Feghouli 15 dakikalık oyuncuysa sen 2 dakikalık teknik direktörsün." dedi...