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Erman Toroğlu’ndan Torrent’e sert eleştiri: Feghouli 15 dakikalık oyuncuysa sen 2 dakikalık teknik direktörsün

Erman Toroğlu’ndan Torrent’e sert eleştiri: Feghouli 15 dakikalık oyuncuysa sen 2 dakikalık teknik direktörsün
05.03.2022 22:32

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Süper Lig'in 28. haftasında İttifak Holding Konyaspor, kendi sahasında Galatasaray'ı ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Maç sonrası usta yorumcu Erman Toroğlu A Spor ekranlarında Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent’i sert sözlerle eleştirdi. Toroğlu, "Feghouli'yi geçen hafta kaçıncı dakikada oyuna aldı? Torrent bizi aptal mı sanıyor? O zaman Feghouli 15 dakika oynayıp yoruldu. Oyuncuyu da ateşe atıyorsun. Eğer Feghouli 15 dakikalık oyuncuysa sen 2 dakikalık teknik direktörsün." dedi...

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