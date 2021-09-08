Erman Toroğlu’ndan Şenol Güneş’e olay sözler: Tazminat istiyorsa biz toplayıp verelim gitsin

A Milli Futbol Takımımız Hollanda karşısında ağır bir yenilgi aldı. Türkiye'nin 6-1 kaybettiği maçın ardından değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in bırakması gerektiğini ifade etti. Toroğlu, "Ben şunu söylüyorum; Ya Nihat Ödemir Kardeşim bu adam istifa etmeyecek. Eğer bu adam gitmeyecekse senin de paran yoksa. Ne olursun bir yardım kampanyası aç hep beraber para yatıralım. Şenol’un parasını verelim bu tazminat istiyor. Verelim gitsin" ifadeleriyle Güneş'e yüklendi.