Erman Toroğlu'ndan Hatayspor - Beşiktaş maçında flaş kart eleştirisi! "İnanamıyorum"

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu. ilk yarısı 2-2 biten maçı yorumlayan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu çarpıcı ifadeler kullandı. Toroğlu, "Hataysporlu oyuncular bu kadar nasıl sarı kart alıyorlar? İnanamıyorum" şeklinde konuştu.

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu. ilk yarısı 2-2 biten maçı yorumlayan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu çarpıcı ifadeler kullandı. Toroğlu, "Hataysporlu oyuncular bu kadar nasıl sarı kart alıyorlar? İnanamıyorum" şeklinde konuştu.