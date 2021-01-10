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Erman Toroğlu'ndan Hatayspor - Beşiktaş maçında flaş kart eleştirisi! "İnanamıyorum"

Erman Toroğlu'ndan Hatayspor - Beşiktaş maçında flaş kart eleştirisi!
10.01.2021 20:34
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Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu. ilk yarısı 2-2 biten maçı yorumlayan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu çarpıcı ifadeler kullandı. Toroğlu, "Hataysporlu oyuncular bu kadar nasıl sarı kart alıyorlar? İnanamıyorum" şeklinde konuştu.


Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu. ilk yarısı 2-2 biten maçı yorumlayan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu çarpıcı ifadeler kullandı. Toroğlu, "Hataysporlu oyuncular bu kadar nasıl sarı kart alıyorlar? İnanamıyorum" şeklinde konuştu.

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