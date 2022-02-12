Erman Toroğlu'ndan Galatasaray sözleri: Bir birleştirici yapıştırıcı lazım Galatasaray'a

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da kötü gidişat devam ediyor. Galatasaray'ın kötü futbolunu yorumlayan Erman Toroğlu bomba ifadeler kullandı. Usta yorumcu, ''Bir kopukluk var Galatasaray takımında. İletişimsizlik var… Onu yedek kulübesinde görüyorum, sahadaki futbolcuda görüyorum. Bir tuhaflık var. Bir birleştirici yapıştırıcı bir şeyler lazım Galatasaray’a. Bunu yapacak adamda Galatasaray’ı tanıması lazım. Dışardan gelen bir adamla yapamaz bunu.'' dedi.