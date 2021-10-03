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Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı sonrası flaş yorum: Fenerbahçe Türkiye'de rakiplerini yenebilir ama...

Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı sonrası flaş yorum: Fenerbahçe Türkiye'de rakiplerini yenebilir ama...
03.10.2021 19:31
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında evinde Kasımpaşa'yı sahasında 2-1 mağlup etti. Maçı değerlendiren A Spor Yorumcusu Erman Toroğlu flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu oynanan futboldan memnun olmadığını belirterek, Fenerbahçe, "Türkiye'de rakiplerini yenebilir ama Avrupa'da farklı şeyler oluyor. Olympiakos geldi ders verdi gitti." ifadelerini kullandı.


Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında evinde Kasımpaşa'yı sahasında 2-1 mağlup etti. Maçı değerlendiren A Spor Yorumcusu Erman Toroğlu flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu oynanan futboldan memnun olmadığını belirterek, Fenerbahçe, "Türkiye'de rakiplerini yenebilir ama Avrupa'da farklı şeyler oluyor. Olympiakos geldi ders verdi gitti." ifadelerini kullandı.
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