Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı sonrası flaş yorum: Fenerbahçe Türkiye'de rakiplerini yenebilir ama...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında evinde Kasımpaşa'yı sahasında 2-1 mağlup etti. Maçı değerlendiren A Spor Yorumcusu Erman Toroğlu flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu oynanan futboldan memnun olmadığını belirterek, Fenerbahçe, "Türkiye'de rakiplerini yenebilir ama Avrupa'da farklı şeyler oluyor. Olympiakos geldi ders verdi gitti." ifadelerini kullandı.