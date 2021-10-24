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Erman Toroğlu'ndan Ali Koç'a 'megafon' göndermesi: Al işte taraftar sokağa çıktı

Erman Toroğlu'ndan Ali Koç'a 'megafon' göndermesi: Al işte taraftar sokağa çıktı
24.10.2021 22:26
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Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Fenerbahçe Alanyaspor maçı sonrası usta yorumcu Erman Toroğlu, A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında mücadeleyi değerlendirdi. Alanyaspor'un 90+3'te attığı golle 2-1 kazandığı maç hakkında konuşan Toroğlu, Pereira'nın maçı seyirci gibi izlediğini belirtirken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u da sert bir dille eleştirdi. "Megafonu eline alacaksın, milleti sokağa çağıracaksın... Al işte taraftar sokağa çıktı" diyen Erman Toroğlu, sarı lacivertli oyuncularla teknik direktör arasında kopukluk olduğunu da dile getirdi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Spor Videoları
Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Fenerbahçe Alanyaspor maçı sonrası usta yorumcu Erman Toroğlu, A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında mücadeleyi değerlendirdi. Alanyaspor'un 90+3'te attığı golle 2-1 kazandığı maç hakkında konuşan Toroğlu, Pereira'nın maçı seyirci gibi izlediğini belirtirken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u da sert bir dille eleştirdi. "Megafonu eline alacaksın, milleti sokağa çağıracaksın... Al işte taraftar sokağa çıktı" diyen Erman Toroğlu, sarı lacivertli oyuncularla teknik direktör arasında kopukluk olduğunu da dile getirdi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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