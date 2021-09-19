Erman Toroğlu'ndan Alanyaspor mağlubiyeti sonrası Fatih Terim'e olay sözler!

Süper Lig'in 5'inci haftasında Galatasaray evinde Akdeniz temsilcisi Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçı yorumlayan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fatih Terim'e eleştiride bulundu. Toroğlu, "Sen eski başkana inat bazı şeyler yaparsan, başkanı göndereyim diye bir şeyler yaparsan seni de gönderirler Fatih Terim" dedi.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Galatasaray evinde Akdeniz temsilcisi Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçı yorumlayan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fatih Terim'e eleştiride bulundu.

Toroğlu, "Sen eski başkana inat bazı şeyler yaparsan, başkanı göndereyim diye bir şeyler yaparsan seni de gönderirler Fatih Terim" dedi.