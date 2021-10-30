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Erman Toroğlu, Trabzonspor-Rizespor maçında kazanılan penaltıları yorumladı: Çok net penaltı

Erman Toroğlu, Trabzonspor-Rizespor maçında kazanılan penaltıları yorumladı: Çok net penaltı
30.10.2021 00:01 - Son Güncelleme: 30.10.2021 00:07
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Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Trabzonspor, liderliği sürdürdü. Maçın 22. dakikasında Dokovic'in penaltı golüyle 1-0 geriye düşen bordo-mavililer, 43. dakikada Djaniny'nin penaltıdan ağlara havalandırmasıyla ilk eşitliği sağladı. Maçtaki 2 penaltı kararını A Spor yorumcusu Erman Toroğlu yorumladı. Usta yorumcu, "Rize'nin kazandığı penaltı bence net penaltı. Hakem göremedi VAR gördü. Net penaltı. Trabzon'un kazandığı penaltı çok enteresan çekim olarak bir traftan bakıyorsun eline geliyor gibi bir taraftan bakıyorsun gelmiyor. 3-4 farklı görüntü var ama net bir şey yok." ifadelerini kullandı

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