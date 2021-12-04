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Erman Toroğlu Galatasaray’ı eleştirdi: Taraftarınızı aldatıyorsunuz hikayeyi bırakın

Erman Toroğlu Galatasaray’ı eleştirdi: Taraftarınızı aldatıyorsunuz hikayeyi bırakın
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Usta yorumcu Erman Toroğlu A Spor ekranlarında Galatasaray- Altay maçı sonrasında Galatasaray’ı eleştirdi. Toroğlu, ‘’Altay takımı aman aman top mu oynadı? Hayır. Kendi gücünü bilerek haddini bilerek sonuna kadar ölümüne kadar top oynadılar. Galatasaray’ın yedek kulübesindeki 5-6 futbolcu Altay’da banko oynar. O zaman sen teknik adam olarak vazifeni yapmıyorsun. Yönetici olarak vazifenizi yapmıyorsunuz. Taraftarınızı aldatıyorsunuz hikayeyi bırakın. Zaten hangi takım hakemler hakkında deklarasyon yayınlıyorsa bilin ki o takımın ya teknik adamından memnun değiller ya futbol takımından memnun değiller. Ağlıyorsunuz ağlıyorsunuz. Yazık ya…’’ ifadelerini kullandı.

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