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Erman Toroğlu Galatasaray - Alanyaspor maçının ardından Fatih Terim'in isyan ettiği pozisyonu yorumladı: Ben hakem olsam...

Erman Toroğlu Galatasaray - Alanyaspor maçının ardından Fatih Terim'in isyan ettiği pozisyonu yorumladı: Ben hakem olsam...
11.02.2021 00:01
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A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Türkiye'nin Kupası programında Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Galatasaray - Alanyaspor maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Fatih Terim'in maç sonrası 43. dakikada Alanyaspor ceza sahasında Emre Kılınç'a yapılan müdahaleyi yorumladığı pozisyonu değerlendiren Toroğlu, "Ben hakem olsam buna penaltı vermem." dedi.


A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Türkiye'nin Kupası programında Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Galatasaray - Alanyaspor maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Fatih Terim'in maç sonrası 43. dakikada Alanyaspor ceza sahasında Emre Kılınç'a yapılan müdahaleyi yorumladığı pozisyonu değerlendiren Toroğlu, "Ben hakem olsam buna penaltı vermem." dedi.
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