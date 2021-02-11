Erman Toroğlu Galatasaray - Alanyaspor maçının ardından Fatih Terim'in isyan ettiği pozisyonu yorumladı: Ben hakem olsam...

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Türkiye'nin Kupası programında Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Galatasaray - Alanyaspor maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Fatih Terim'in maç sonrası 43. dakikada Alanyaspor ceza sahasında Emre Kılınç'a yapılan müdahaleyi yorumladığı pozisyonu değerlendiren Toroğlu, "Ben hakem olsam buna penaltı vermem." dedi.