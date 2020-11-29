Erman Toroğlu Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk yarısı değerlendirdi: "Sosa ve Ozan Tufan sahada yok"

Erman Toroğlu, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk yarısını A Spor ekranlarında yayınlanan 'Devre Arası' programında değerlendirdi. İşte Toroğlu'nun ilk yarıya dair çarpıcı yorumları...
Süper Lig'in 10. haftasında dev derbi heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk ediyor.
"SOSA VE OZAN YOK"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin ilk yarısını Devre Arası programında değerlendirdi. Toroğlu, "Sosa ve Ozan Tufan sahada yok." ifadelerini kullandı.