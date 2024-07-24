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En Nesyri Fenerbahçe için yola çıktı! İlk görüntüler! İşte geliş saati | Video
Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2024, 11:36 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2024, 11:36

En Nesyri Fenerbahçe için yola çıktı! İlk görüntüler! İşte geliş saati | Video

Fenerbahçe'nin yeni transferi En Nesyri, saat 14.50'de İstanbul'da olacak...

Fenerbahçe Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda Sevilla ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklama şöyle;

'Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Sevilla Football Club, S.A.D. ile görüşmelere başlanmıştır.

Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.'

EN-NESYRİ FENERBAHÇE İÇİN YOLA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, resmi imzayı atmak için İstanbul'a doğru yola çıktı. Paylaşılan görüntülerde yıldız oyuncunun uçağa binmek için havaalanına geldiği görülüyor. Fenerbahçe'nin yeni transferinin bugün 15:00 sularında İstanbul'da olması bekleniyor.

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