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Emre Belözoğlu’ndan önemli açıklamalar! ‘’Sonunun güzel olacağına yürekten inanıyorum’’

Emre Belözoğlu’ndan önemli açıklamalar! ‘’Sonunun güzel olacağına yürekten inanıyorum’’
26.03.2021 19:39
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Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından spotif direktör Emre Belözoğlu, teknik sorumlu olarak göreve getirildi. Belözoğlu ilk antrenmanına çıktı. İdman öncesinde takımla bir araya gelen Emre Belözoğlu flaş açıklamalar yaptı.


Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şu şekilde: "Bizler bugünden itibaren son 10 maçı her puanın içindeki her zerresine talip bir şekilde idmandan maça tesisten maça inanıyorum beraberce çalışacağız. Sonun güzel olacağına yürekten inanıyorum. Burada bulunan herkesin de yürekten inandığına eminim. Çok uzun da konuşmak istemiyorum diğer arkadaşlarımız da milli takımlardan gelecek arkadaşlarımız da olacak. Bugün biraz daha temaslı biraz daha adaptasyon amaçlı bir antrenman yapacağız. Ben içinizden biriyim, sahada beraber oynadığım arkadaşlarım var, kader birlikteliği yaptığım çok değerli arkadaşlarım var bizimle birlikte olan. Fenerbahçe'nin başarısı için, keyif alacak şekilde birbirine inanan, birbirine güvenen bir takım.. 30 hafta buraya getirdik. Erol hocanın ve ekibinin de çok ciddi katkıları var. Ortada bir başarı ya da başarısızlık varsa bir kişiye, bir ekibe mal edilemez. Beraberce sahipleneceğiz başarıyı da başarısızlığı da. Allah utandırmasın inşallah bugünden itibaren hepimizi. İnanıyorum iyi olacak tekrar hepimiz için hayırlı olsun."

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