Haberler Video Emmanuel Adebayor Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı

Emmanuel Adebayor Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı

02.12.2019 23:32

Kayserispor'un yıldız golcüsü Emmanuel Adebayor, Beşiktaş yenilgisinin ardından kulübü ile olan sözleşmesini fesh ettiğini açıkladı. Adebayor, "Üzülerek söylemek istiyorum ki bu maç benim Kayserispor'daki son maçımdı. Kayserispor'dan ayrılıyorum." ifadelerini kullandı..


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