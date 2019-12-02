Emmanuel Adebayor Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı 02.12.2019 23:32

Kayserispor'un yıldız golcüsü Emmanuel Adebayor, Beşiktaş yenilgisinin ardından kulübü ile olan sözleşmesini fesh ettiğini açıkladı. Adebayor, "Üzülerek söylemek istiyorum ki bu maç benim Kayserispor'daki son maçımdı. Kayserispor'dan ayrılıyorum." ifadelerini kullandı..