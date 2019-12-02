Emmanuel Adebayor Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı

Kayserispor'un yıldız golcüsü Emmanuel Adebayor, Beşiktaş yenilgisinin ardından kulübü ile olan sözleşmesini fesh ettiğini açıkladı. Adebayor, "Üzülerek söylemek istiyorum ki bu maç benim Kayserispor'daki son maçımdı. Kayserispor'dan ayrılıyorum." ifadelerini kullandı..
Emmanuel Adebayor Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı02.12.2019 23:32
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