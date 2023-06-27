Edin Dzeko resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Inter ile sözleşmesi sona eren Boşnak forvet Edin Dzeko’yu renklerine bağladı. Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, dünya yıldızı bir ismi iki yıllığına kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler 37 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Edin Dzeko ile transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için sezonluk 4.200.000 Avro ödenecektir” denildi.