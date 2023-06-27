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Edin Dzeko resmen Fenerbahçe'de

Edin Dzeko resmen Fenerbahçe'de
27.06.2023 15:18

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Fenerbahçe, Inter ile sözleşmesi sona eren Boşnak forvet Edin Dzeko’yu renklerine bağladı. Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, dünya yıldızı bir ismi iki yıllığına kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler 37 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Edin Dzeko ile transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için sezonluk 4.200.000 Avro ödenecektir” denildi.

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