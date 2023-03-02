Haberler Spor Videoları Dominik Livakovic, formasını ve eldivenlerini depremzedelere bağışladı

Dominik Livakovic, formasını ve eldivenlerini depremzedelere bağışladı

Dominik Livakovic, formasını ve eldivenlerini depremzedelere bağışladı
02.03.2023 00:47

OTOMATİK OYNAT

Spor 00:37
"Omuz Omuza bağış kampanyası"...
Spor 03:50
Kylian Mbappe deprem bölgesi...
Spor 00:31
Gençlik ve Spor Bakanı...
Spor 02:53
Tribünlerinde 'hükümet istifa'...
Spor 00:17
''Bunun bedeli ağır olacak''
Spor 00:16
"Eski Aboubakar’ı herkese...
Spor 00:28
UEFA’da var bizde niye yok!
Spor 03:02
Dünyaca ünlü futbolcular...
Spor 04:10
250 bin TL maç geliri,...
Spor 00:48
Trabzonspor'un "deprem" temalı...
Spor 02:53
Fenerbahçe'den depremzedeler...
Spor 01:01
Fatih Terim'den depremzede...

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) başlattığı “Omuz Omuza” Kampanyası’na Hırvat milli kaleci Dominik Livakovic, FIFA Dünya Kupası’nda Brezilya’ya karşı oynadığı eldiveni ve formasını geliri depremzedeler için bağışladığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Spor Videoları
Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok şehirde yıkıcı hasarlara sebebiyet veren depremlerden etkilenen vatandaşlar için yardım çalışmaları devam ediyor. Son olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) başlattığı "Omuz Omuza" kampanyasına katılanlar arasına da Hırvatistan Milli Takımı'nın kalecisi Dominik Livakovic oldu. Hırvat kaleci FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya'ya karşı penaltılarda giydiği formasını ve eldivenini depremzedelere bağışladığını sosyal medya hesabından açıkladı. Livakovic, paylaştığı destek mesajı paylaşımında, "Sevgili arkadaşlar. Türkiye'de meydan gelen depremlerden çok etkilendim ve üzgünüm. Türk halkı zor zamanlardan geçiyor. Büyük futbol ailesi olarak birleşelim ve destekleyelim. Türk halkına duyduğum sempatinin bir göstergesi olarak Dünya Kupası'nda giydiğim formamı ve eldivenlerimi bağışlıyorum. Bu zor zamanları birlikte aşacağız. Dualarım sizinle. Türkiye için omuz omuza" iadelerini kullandı.
SON DAKİKA