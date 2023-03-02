Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) başlattığı “Omuz Omuza” Kampanyası’na Hırvat milli kaleci Dominik Livakovic, FIFA Dünya Kupası’nda Brezilya’ya karşı oynadığı eldiveni ve formasını geliri depremzedeler için bağışladığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Dominik Livakovic, formasını ve eldivenlerini depremzedelere bağışladı
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