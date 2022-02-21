Dili boğazına kaçan kaleciyi kurtarmak için gelen ambulansın kapısı açılmadı

Dün gece Bulgaristan Ligi’nde Slavia Sofya ve CSKA Sofya arasında oynanan derbide futbol sahalarında çok ender görülen bir olay yaşandı. Karşılaşmanın 32. dakikasında skor 0-0 devam ederken Slavia’nın kalecisi 45 yaşındaki kalecisi Georgi Petkov ile CSKA’nın forvet oyuncusu Jordy Caicedo çok kötü bir şekilde çarpıştı. Çarpışma sonrası Caicedo tedavisinin ardından ayağa kalkarken, durumu endişe verici olan Petkov için sahaya önce sedye, ardından da ambulans çağrıldı. Ancak saha içindeki tedavinin tam 11 dakika sürmesi ve Petkov’un bir türlü ambulansa bindirilmemesi dikkatleri çekti. Tecrübeli kalecinin uzun uğraşlar sonrasında hastaneye kaldırılmasının ardından olayın iç yüzü ortaya çıktı. Yetkililerden verilen bilgilere göre ambulansın arka kapısı sıkıştığı için Petkov sedye üzerinde 11 dakika beklemek zorunda kaldı. Kapının uzun uğraşlar sonrasında açılmasının ardından Petkov tedavi için hastaneye götürüldü. 45 yaşındaki tecrübeli kalecinin çarpışma sonrası üç kez dilinin boğazına kaçtığı ancak durumunun iyi olduğu belirtildi.