Fenerbahçe - Başakşehir maçında tartışmalı pozisyon! Enner Valencia'nın golünden önce faul var mı?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Medipol Başakşehir deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Başakşehir'de Cemali Sertel, sarı-lacivertlilerin 72. dakikada Enner Valencia ile bulduğu golden önce Osayi-Samuel'in kendisine faul yaptığı gerekçesiyle itiraz etti ancak hakem Fırat Aydınus oyunu devam ettirdi.

Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Kadıköy'de karşılaştı. Zorlu mücadelede normal süre Junior Fernandes ve Enner Valencia'nın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Uzatmalara giden maçın 96. dakikasında sahneye çıkan Fredrik Gulbrandsen attığı şık golle takımını 2-1 öne geçirdi. Zorlu müsabakayı 2-1 kazanan Başakşehir, yarı finale yükseldi.

BAŞAKŞEHİR'DEN FAUL BEKLENTİSİ

Öte yandan Başakşehir'de Cemali Sertel, sarı-lacivertlilerin 72. dakikada Enner Valencia ile bulduğu golden önce Osayi-Samuel'in kendisine faul yaptığı gerekçesiyle itiraz etti ancak hakem Fırat Aydınus oyunu devam ettirdi.



